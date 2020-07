Toch kermis in Giessen: attracties verder uit elkaar en eenrichtingsverkeer

,,Een week of vier geleden werden wij benaderd door de exploitant van de kermis", zegt bestuurslid Arie Kant. ,,Na 1 juli zijn de regels versoepeld en de vraag was of we toch een mogelijkheid wilden creëren.”

Na overleg heeft het bestuur besloten mee te werken. ,,Deze mensen hebben het al zo moeilijk, dus hebben we gekeken of het mogelijk was om de kermis, op een verantwoorde manier, toch door te kunnen laten gaan.” De gemeente heeft inmiddels vergunning verleend.

Quote Mensen lopen straks in een cirkel om de attracties heen. En we maken een ingang en een uitgang. Arie Kant, bestuurslid Stichting Jaarmarkt Giessen

De kermis, van donderdag 10 september tot en met zaterdag 13 september, zal wel anders zijn dan de Giessenaren gewend zijn. De attracties staan verder uit elkaar en er wordt een eenrichtingsroute ingesteld. ,,Mensen lopen straks in een cirkel om de attracties heen. We maken een ingang en een uitgang en jeugd onder de 18 krijgt een polsbandje zodat ze duidelijk herkenbaar zijn omdat deze jongeren wel in groepjes bij elkaar mogen staan.” Horeca zal er niet zijn dit keer op de kermis in Giessen. ,,Dan heb je te maken met nog meer regels en duurt het ook langer om een vergunning aan te vragen.”

Maximaal 250 bezoekers

De kermis in Tilburg kreeg de afgelopen dagen kritiek, maar volgens Kant is die kermis niet vergelijken met de kermis in Giessen. In Giessen worden straks tien attracties neergezet. En bovendien heeft de exploitant inmiddels ervaring met kermis in coronatijd, zegt Kant. ,,De exploitant heeft net een kermis in Schijndel gehad, daar is het goed gegaan.”

Toch zal de organisatie goed de vinger aan de pols houden, zegt Kant. ,,We laten maximaal 250 bezoekers op het evenemententerrein toe. En als het te druk wordt, zullen we mensen oproepen via sociale media niet meer te komen.”