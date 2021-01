Toch nieuwe start voor Top1Toys in Vlijmen, met ander pand en nieuwe eigenaar

Groter pand

De 'nieuwe' Top1Toys komt in een groter pand terecht. Dat biedt dus meer mogelijkheden. ,,Er is een bovenverdieping bij van ruim honderd vierkante meter. Daar gaan we leuke workshops, kinderfeestjes en themadagen geven. Cindy gaat er allerlei concepten voor verzinnen." Bovendien komt er een ballonnenservice om verjaardagen op te leuken. Nog meer service: er komt een dependance van PostNL. ,,Dat trekken we ook door in de grote artikelen. Als je bij ons een trampoline koopt, zetten we die bij de klant voor een kleine vergoeding in elkaar.”