Tóch nog een paar optochten in De Langstraat: ‘We doen een beroep op creativiteit van mensen’

Voor lang niet alles is een vergunning nodig. In horecazaken etcetera hebben allerlei activiteiten plaats, zonder dat daar apart vergunning voor aangevraagd hoeft te worden. Maar voor sommige evenementen en activiteiten is zo'n vergunning wel nodig. De gemeente Heusden heeft dat voor een aantal van die festiviteiten inmiddels vergunning verleend. Het gaat zondag om de optocht in Elshout en om het Carnavals Deefileej! op het Raadhuisplein in Drunen. Maandag staat de carnavalsoptocht in Herpt op de rol, plus de kinderoptocht in Nieuwkuijk.

Quote We doen een beroep op de creativi­teit van mensen. Misschien hebben mensen nog iets staan van voorgaande jaren dat niet is afgebroken Jan van der Griend, carnaval Haorendam

Ook in Haarsteeg gaat dinsdag de optocht in principe door, stelt woordvoerder Jan van de Griend desgevraagd. Al zal die beperkter van omvang zijn dan andere jaren. ,,We doen een beroep op de creativiteit van mensen. En misschien hebben ze nog iets staan van voorgaande jaren dat niet is afgebroken. We hebben al verschillende aanmeldingen binnen.” Grote wagens doen niet mee, daar is dit jaar vanwege corona niet aan gebouwd. ,,Maar loopgroepen zijn wel van de partij.”

Uitgesteld carnaval

In onder meer Vlijmen en Drunen werd al eerder besloten geen grote optochten te gaan organiseren. Dussen was al van plan op 1 april carnaval te vieren, en dat blijft zo, maar gaat ook komend weekend ‘los’. Het plan is met alleen lopers de langste optocht ooit in Dussen te houden. Daarnaast is het niet uitgesloten dat er toch een paar wagens meedoen. Waspik heeft de optocht al uitgesteld tot zaterdag 25 juni. Ook Kaatsheuvel hoopt die maand uitgesteld carnaval te vieren, werd al eerder bekend.

In Hank is alle carnavallers gevraagd een zelfgemaakte pop in de voortuin te zetten. Zaterdag staat vervolgens de ‘poptocht’ gepland: een wandeling langs alle poppen en versierde huizen, onder begeleiding van carnavalsmuziek.