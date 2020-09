Toenemend geweld onder jongeren? In Waalwijk willen ze dat voorkomen

SPRANG-CAPELLE - Hoe voorkom je toenemend geweld onder jongeren? Na incidenten elders in het land zijn scholen, gemeente en politie in Waalwijk daar alert op. ,,Voorkomen dat het over waait.”

Het zijn verontrustende verhalen. Steeds meer jongeren zouden met een mes op zak lopen. De forse toename van het aantal steekincidenten (met soms dodelijke afloop) doet de alarmbellen rinkelen. Er zijn zorgen over een verharde straatcultuur, wapenbezit en verheerlijking van geweld. Het probleem leek zich vooral in de grote steden af te spelen, maar dat beeld verandert.

Het was voor de ChristenUnie de Langstraat reden om deze week in Sprang-Capelle een thema-avond te houden met als thema Jeugd en veiligheid. Met speciale aandacht voor wapenbezit, zoals messen. Hoe groot is het probleem in Waalwijk, en wat is er tegen te doen.

Quote Jongeren en ouders geven aan dat ze zich hier veilig voelen. Een hele opluchting Kees Smit, Locatiedirecteur Willem van Oranje College

,,Ik ben ook verrast en erg geschrokken door de berichten van ernstige incidenten, die op andere plekken zijn gebeurd”, aldus Kees Smit, directeur van het Willem van Oranje College in Waalwijk. Maar zo voegt hij er aan toe. Op dit moment wijst er niets op dat op zijn school ook dergelijke problemen spelen. ,,Jongeren en ouders geven aan dat ze zich hier veilig voelen. Een hele opluchting.”

Verder heeft hij ook niet het idee dat dit echt een gespreksthema is op zijn school. ,,Maar je moet alert blijven. Want waarom zou het niet over kunnen slaan naar Waalwijk?” stelt hij.

Quote Vrienden van mij hebben een mes in hun kluis. Ik geef dat niet door aan een leraar of politie. Als het echt fout dreigt te gaan, doe ik dat wel Jongere

Een van de (weinige) aanwezige jongeren doet er ook niet geheimzinnig over. Vrienden van haar hebben een (zak)mes in hun schoolkluisje liggen. Ze is niet bang dat die ook echt gebruikt worden. Het is meer een kwestie van stoerdoenerij, er een beetje mee spotten. Ze ziet het ook niet zitten om zoiets door te geven aan een leraar of politie. ,,Maar als het echt fout dreigt te gaan, doe ik dat wel”, verzekert ze.

Volgens jeugdagent René van Oijen kun je ook niet van jongeren verwachten dat ze dit soort zaken doorspelen aan school of politie. Hij ziet een belangrijke rol weggelegd voor instanties als politie, gemeente, scholen, jongerenwerk en ook ouders om dit problemen te signaleren.

,,Daarvoor is een nauwe samenwerking nodig”, aldus Van Oijen. ,,En dat gebeurt in Waalwijk, dat web rond de jeugd is er.” Van Oijen ziet in Waalwijk op dit moment ook geen hoogoplopende spanningen tussen jongeren, al zullen er altijd soms incidenten zijn.

Quote Je zit er niet op te wachten om een minderjari­ge op te sluiten, omdat die een mes op zak heeft René van Oijen, Jeugdagent politieteam Langstraat

En als iemand met een mes betrapt wordt, betekent ook niet automatisch dat er een harde straf volgt. ,,Je zit er niet op te wachten om een minderjarige op te sluiten.”

Belangrijk is om te weten wat de reden van het wapenbezit is? Machogedrag, psychische problemen, onzekerheid of pure angst: het kan allemaal. Is het een individueel probleem, of zijn er meer groepen bij betrokken. En welke hulp is nodig? ,,Het heeft in ieder geval weinig zin om steeds tegen jongeren te zeggen: je mag dit niet en je mag dat niet”, meent Van Oijen. ,,Dat werkt niet.”

Quote Ik hoor ook hier jongeren naar die muziek luisteren. Maar anderen laten juist blijken het niks te vinden. Die discussie is prima Roberto de Graaff, Jongerenwerker Tavenu

Het is duidelijk dat sommige jongeren gevoelig zijn voor wat ze op sociale media zien en horen. Als een mogelijke oorzaak van de toenemende verheerlijking van geweld onder jongeren wordt vaak gewezen naar drillrap, een muziekgenre waarin rappers dreigen met wapens en geweld tegen groepen uit andere wijken.

,,Ik hoor ook hier jongeren naar die muziek luisteren”, vertelt Roberto de Graaff, jongerenwerker bij De Tavenu in Waalwijk. ,,Die vinden het geweldig. Maar andere jongeren laten blijken het helemaal niks te vinden. Die discussie is prima.”

