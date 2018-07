Toeristen over Midden-Brabant: mooi en genoeg vertier, maar Land van Heusden en Altena 'heel saai'

De families Defreyne en Degroote uit het Belgische Echtegem zijn met hun vier bordercollies en een poedel neergestreken op boerderijcamping De Schaapskooi in Drunen. De honden hebben het buitengewoon naar hun zin, vermaken zich deze zaterdagmorgen met het slalommen door poortjes, springen over een hekje. Het is ook niet zo heet, vandaar. ,,Daarom zijn we ook niet met de beesten naar de duinen geweest", zegt Jordy Degroote. ,,Gelukkig was hier vlakbij de roeivijver, daar konden ze afkoelen."

Op toeristisch vlak hebben de twee families nog niet zo veel van de omgeving meegekregen. ,,We zijn met de camper, dat maakt je wat minder flexibel dan met een auto", vindt Karin Defreyne. ,,Het zou plezant zijn geweest als er vlak bij de camping openbaar vervoer zou zijn geweest. Maar dat was niet zo."

Saai

Rinie Willick en haar partner Ger Senssen uit Reuver hebben de regio wel goed leren kennen, op de fiets met behulp van de knooppuntenroute. ,,De natuur is mooi, de IJzeren Man was lekker met die hitte. De fietspaden zijn goed. We zijn Bourgondiërs. In deze regio kom je dan heel goed aan je trekken. Een terrasje pikken is geen probleem, die zijn er meer dan genoeg. Soms gaan we uit eten. Dat is wel iets duurder dan we gewend zijn. Al met al heeft Heusden het toeristisch prima voor elkaar."

Quote Het is er prachtig fietsen, zonder meer. Maar heel saai. Je komt er geen kroegje tegen. Diny van Tilburg, toerist

Diny van Tilburg en Pieter van der Steen uit Goirle hebben hun caravan geparkeerd op de camping de Reekens in Heusden. Een uitstapje naar het Land van Heusden en Altena is zo gemaakt. Diny: ,,Het is er prachtig fietsen, zonder meer. Maar heel saai. Je komt er geen kroegje tegen." Pieter: ,,Het contrast is wel heel groot. Hier wemelt het van de horeca, daar dus niet. Blijkbaar deelt de Heere daar nog straffen uit."

Quote Leuke terrasjes, mooie winkeltjes, een ijssalon Pieter van der Steen, toerist, over Heusden

Reuring

In de regio bezuiden de Bergsche Maas hoef je je niet te vervelen, vindt Pieter. ,,Er is veel reuring in de buurt van Heusden. Fietsers zie je overal, motorrijders verkennen de omgeving, groepjes zie je op Solexen rondrijden." Heusden zelf bekoort ook. ,,Leuke terrasjes, mooie winkeltjes, een ijssalon", zegt Pieter. ,,Daar uit eten is nog een aardigheid. Het is er niet extreem duur, zoals in Zwitserland. Daar betaal je je blauw."