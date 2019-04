Toeristenbelasting voor watertoerisme in Altena ‘voorzichtig’ ingevoerd

De toeristenbelasting voor watertoerisme, die Woudrichem al had maar Aalburg en Werkendam nog niet, zorgde eind vorig jaar voor veel discussie. Na aankondiging kwamen vertegenwoordigers van de landelijke watersportvereniging HISWA naar de gemeenteraadsvergadering om uit te leggen waarom het invoeren van de belasting onwenselijk is.

1,18 per nacht

De taks zou worden verrekend met de exploitanten van de havens. Die moeten het benodigde bedrag (1,18 euro per nacht) doorberekenen in hun factuur voor het liggeld. Probleem is echter dat die facturen voor 2019 al lang verstuurd waren, eind vorig jaar.

In een reactie op die kritiek heeft Altena nu besloten dat vaste ligplaatshouders nog géén belasting hoeven te betalen. Voor hen gaat de belasting pas volgend jaar in. Mensen van buiten de gemeente die hun vaartuig hier een of meerdere nachten aanmeren, moeten dit jaar al wel betalen. De ‘zorgvuldige’ invoer geldt niet voor ligplaatshouders in Woudrichem: zij betalen al langer toeristenbelasting.

Intussen wordt ook een manier gezocht om vast te stellen hoe lang een vaartuig aangemeerd ligt. Want ook dat is een probleem. ,,Werkelijk verblijf registeren is nagenoeg onmogelijk, mede doordat bij watertoeristenbelasting ook delen van een etmaal meetellen,’’ schreef HISWA vorig jaar. Het is onmogelijk voor een ondernemer om al het verkeer op de haven bij te houden.’’