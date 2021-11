Tokkelen is het mooiste cadeau voor jubilerende Scouting Jan de Rooij in Sprang-Cappelle

Zaterdagmiddag, tussen twee en vier, maken scouts van Jan de Rooij op het Raadhuisplein in Sprang-Capelle met hout en touwen een familieschommel. Spectaculair, dat levert de nodige aandacht op. En daar gaat het juist om, zegt bestuurslid Christof Visser. ,,Volgend jaar november bestaan we 75 jaar. Natuurlijk gaan we dat uitgebreid vieren. En we willen onze leden een cadeau aanbieden, een klimtoren.”

Een klimtoren hoort bij de scouting. Visser: ,,Nog niet zo heel lang geleden bouwden ze in Loonse en Drunense duinen een kabelbaan. Dat mag niet meer. Maar vrijwilligers die dat nog hebben meegemaakt, hebben daar heel goede herinneringen aan. Die ervaring willen ze ook meegeven aan jeugd, vandaar. Bovendien: abseilen is een scoutingding.”

Quote We vergeten de kinderen niet, voor hen komt een klimpar­cours Christof Visser

De klimtoren, die is ontworpen door stafleden Gijs Verhagen en Chase Gotlieb, zal niet toegankelijk zijn voor de allerkleinsten. ,,Die vergeten we niet. We hebben nog een lap grond, een soort bos. Daar komt een klimparcours.”

‘Een flinke duit in het zakje’

Klimtoren en –bos gaan bij elkaar tussen de 30 tot 35.000 euro kosten. ,,We hebben gespaard, doen zelf een flinke duit in het zakje. De gemeente betaalt een deel. Daarmee zijn we er nog niet. Dus willen met een crowdfundingactie, die zes weken duurt, de rest van het bedrag bij elkaar sprokkelen. De komende twee weken gaan scouts rond met een koekenlijst.”

Volledig scherm Scouting Jan de Rooij bestaat 75 jaar en daarom wordt er een schommelstoel gebouwd. Het bouwproces is op de foto in volle gang. © Dolph Cantrijn

Om iedereen wakker te schudden koppelen ze daar een scoutingelement aan vast. Vandaag dus die familieschommel. ,,En we delen flyers uit. Doen we volgende week met een andere groep in Waalwijk, en we spelen er een ruilspel.” Overigens: ,,We doen het niet alleen, we krijgen hulp van Stichting Samen voor de buurt en de plaatselijke Rabobank.”

Volgend jaar, na de zomervakantie, wordt met een groepsweekend het jubileum ingeluid. In november, de maand dat Scouting Jan de Rooij is opgericht, moet het zover zijn: kinderen kunnen tokkelen.