Ton Duquesnoy, oprichter van band The Shakin’ Arrows, overleden: een leven in teken van muziek

Telefoon duikt na gewelddadi­ge overval ruim 60 kilometer verder op in weiland in Oudheusden

10 september NIJMEGEN - Een man (43) is donderdagavond bedreigd met een wapen en mishandeld bij een woningoverval in Nijmegen. Het slachtoffer zou gewond zijn geraakt aan zijn gezicht en onder het bloed hebben gezeten. Hij is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. De overvallers maakten onder meer een telefoon buit. Die is enkele uren later aangetroffen in een weiland in Oudheusden, op drie kwartier rijden van de Aldenhof.