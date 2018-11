Toneel over dementie in Drunen. ‘Mijn opa had het, dus kan ik me goed inleven’

Het toneelstuk gaat over de hersenziekte dementie. Victor, gespeeld door Struik, merkt dat er iets niet in de haak is. Hij heeft door dat hij in de war is, maar probeert het te verbloemen. ,,We zoomen in op de periode dat Victor erachter komt dat hij dementie heeft", legt Struik uit. ,,Het stuk laat ook zien hoe de omgeving erop reageert en wat de gevolgen voor zijn vrouw Charlotte (Mirjam Heiblom), dochter Julia (Esmee Kok) en buurvrouw Eva (Anja Spee-IJpelaar) zijn."