Toneelgroep Doodgewoon schenkt ‘nostalgiekar’ aan zorgcentrum Sint Janshof in Vlijmen

Sporthal De Jager in Giessen feestelijk heropend

15 juni GIESSEN - Sporthal De Jager in Giessen is nieuw leven in geblazen. Zaterdag was de feestelijke heropening door wethouder Paula Jorritsma. Het meest in het oog valt de verandering van het voormalig restaurant. Het heeft een complete metamorfose ondergaan en een naam gekregen. Hartenjager, zo onthulde de wethouder.