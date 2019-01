Toneelgroep ONA boekt succes met politiek drama in Drunen

Dat het publiek middenin het verhaal zat over Jannes – een lijk dat weggewerkt moet worden terwijl er een feest gaande is – bleek uit het feit dat sommigen de acteurs in alle ernst toeriepen. ,,De bel gaat, hallo!”, aldus iemand uit het publiek tegen een actrice vanaf één van de rode stoelen. ,,Koud, zeg.” Het is een toeschouwer die meevoelt met de acteur die de eer heeft Jannes voor het eerste aan te raken.

Geen standaard thema

Het drama gaat over Elise Vanlandingham die de politiek in wil. Haar echtgenoot en campagnemanager organiseren daarom een fundraiser, terwijl er een lijk op de bank belandt. ,,Dit toneelstuk is totaal anders dan onze andere stukken”, zegt Roel van Delft, voorzitter van ONA. ,,Politiek is geen standaard thema”. Het geheim voor een goed toneelstuk is volgens hem het overbrengen van grappen op een natuurlijke manier. Dat werkt. ,,We zien vaak dezelfde gezichten in het publiek. En er zit ook een stijgende lijn in het aantal mensen”.