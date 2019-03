Toneelvereniging Zoeklicht maakt iets moois van hotelmoord

‘Een gast teveel’ is geen bloedstollende thriller, als intensiveert een moord de spanning. Een volle zaal leefde zaterdagavond intens mee met hetgeen zich afspeelde in de lobby van een hotel. De cast, acht ervaren spelers, wist een volle zaal urenlang te boeien. Nu wil het geval dat Ton Davids, de schrijver van dit komische stuk, veel disciplines beheerst. Deze huisarts staat zelf ook elk jaar op of naast de planken als acteur of regisseur. Hij voorziet zijn toneelstukken van een flink portie humor.

Lanterfantende echtgenoot

Het mooie van ‘Een gast teveel’ is, dat er voor iedereen wel iemand bij de personages zit, met wie je je kunt identificeren. Neem de eigenaresse van het hotel, gespeeld door Carola Pelders. Zij zette geroutineerd een zakenvrouw neer die hoorndol wordt van haar lanterfantende echtgenoot, gespeeld door Wilco van Delft. Een hotelier die de kantjes er vanaf loopt en de detective uithangt, ook als er nog geen moord is gepleegd. De rol van personeelslid was Tamara Vos op het lijf geschreven. Met knikkende knieën en gekke bekken trekkend vertolkte zij een pispaaltje dat moet dansen naar de pijpen van haar werkgeefster.

Coriel van Delft kroop in de huid van een gepensioneerde boekhouder die zich later ontpopt tot een meesteroplichter. Maria van Loon maakte iets moois van haar rol als hotelgast, een geschift vrouwmens die iedereen naar haar pijpen laat dansen. Luuk van Oijen, achttien lentes, kan bogen op zes jaar toneelervaring. Hij schitterde in deze kluchtige thriller in een dubbelrol: die van een arrogante journalist van een flutkrantje en in die van een bloednerveuze politieagent. Remco Brok vertolkte een onverschillige, chips en worst etende politiecommissaris. Rianne Kokmans speelde een jongedame die zich anders voordoet dan zij in werkelijkheid is.

Het stuk speelde zich af in een ruim opgezet decor met een balie en een voortreffelijk nagebootste lift.