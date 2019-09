Toneelvoorstellingen in Biesbosch gaan tóch door: ‘Dit is wel eens, maar nooit meer’

Onveilige situaties in jachtha­vens Heusden

5 september HEUSDEN Bij controles in de jachthavens van De Wiel en van Legerstee in Heusden is een aantal zaken aangetroffen dat niet op orde was. Medewerkers van gemeente Heusden, politie, douane en de omgevingsdienst troffen gebreken aan bij onder meer bij de opslag van brandbare stoffen zoals olie, benzine en diesel.