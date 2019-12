Topdrukte bij plantenbedrijf: tienduizenden kerststukjes rollen dagelijks van de band

Duizenden gedecoreerde potten, manden en schalen rollen deze weken van de lopende band bij PT Creations Upgrading Plants. ,,Driehonderd medewerkers zijn er zes dagen per week mee bezig”, vertelt algemeen directeur Janthijs de Fijter. ,,We maken nu naast de kerst- ook de oud en nieuw arrangementen. Daar zijn we al in oktober mee begonnen en dat duurt tot de kerstdagen. Dit is de drukste periode in het jaar voor ons.” Andere drukke periodes zijn die rond Valentijnsdag, de Paasdagen en Moederdag.