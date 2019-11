Topdrukte bij vijfde Waspikse Muziekquiz

,,Er wordt goed voor ons gezorgd", vertelt Gerben van Zelst, teamcaptain van Team Besoyen. De Waalwijkers zijn er al vanaf het begin af aan bij. ,,Vier jaar geleden deden we in Waspik voor het eerst mee; daarvoor hebben we niet eerder meegedaan aan quizzen. Het is iedere keer zo goed georganiseerd dat we graag terugkomen. Het niveau is pittig, maar voor de gemiddelde muziekliefhebber wel te doen. De sfeer is altijd geweldig: alsof je in het TOP2000 café staat."

Supersfeer

Tot groot genoegen van de drie organisatoren van de Waspikse Muziekquiz blijkt er een toenemende animo voor de avond te zijn. Met 32 teams zat de avond dan ook bomvol. De opzet van de avond was ongewijzigd. ,,We hebben in totaal zes rondes met elf vragen over elf thema's. Dit jaar hadden we bijvoorbeeld zoenen, genderneutraal, zingende families en glamrock", vertelt Jos Rutters die de presentatie in handen heeft. ,,Daarnaast hebben we de twee foto-rondes, dit jaar met silhouetten en duo's in negatief. Het blijft voor ons een gok om in te schatten of het niveau goed is. We bedenken alle vragen zelf en proberen daarbij zoveel mogelijk genres te behandelen met muziek van 1930 tot 2019. De kracht is de vele fragmenten die we gebruiken: dat zorgt voor een supersfeer in het café."