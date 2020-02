Tophandbal zit bij Meisjes C1 van Tachos in de genen

WAALWIJK - De speelsters van het C1-team van Tachos dromen allemaal van een carrière als tophandbalster. Niet gek, want bij de meesten zit het handbal in de genen.

In hun tweede seizoen op het hoogste niveau, de landelijke Jeugddivisie, werden de Waalwijkse meisjeshandbaltalenten van C1 onlangs kampioen in de poule Zuid-Oost. Dat werd zondag uitgebreid gevierd in sporthal De Zeine.

Aanvoerder Wies Klerkx (14) is enorm trots op de prestatie van haar team: ,,Vorig seizoen speelden we voor het eerst in deze klasse en toen ging het ook al goed. Lange tijd stonden we tweede, maar uiteindelijk eindigden we als vierde. Met nog drie duels te gaan, werden we vorige week ongeslagen kampioen. De wedstrijd daarvoor was deelname aan het NK al veiliggesteld. Dan kun je wel stellen dat het dik verdiend is."

Volgend doel

Wie denkt dat de honger na dit kampioenschap is gestild, heeft het mis: het NK op 18 april is het volgende doel. Klerkx kijkt nu al uit naar dat toernooi in Aalsmeer: ,,Dan spelen we tegen de beste ploegen uit de andere poules. Daar zitten ook de absolute topclubs tussen. Dat wordt spannend."

Teamgenoot Floor van den Nieuwenhuijzen (14) geniet ook met volle teugen van de huldiging, compleet met kampioensschaal: ,,We zijn met dit team al wel vaker kampioen geworden, maar nog nooit op het hoogste niveau. Daarom werd er nu extra uitgepakt: echt keileuk. De kracht van dit team is dat we al heel lang samen spelen. Sommige meiden ken ik al vanaf toen we kleuters waren."

Quote Ze zijn ook heel leergierig. We zitten nu al bij de beste acht van Nederland. Dat is een toppresta­tie. Elke plek die we nu hoger eindigen op het NK is pure winst Erwin Buijs, trainer/coach van meisjes C1 Tachos

Volledig scherm Meisjes C1 van handbalvereniging Tachos. © Marion Horvers Het feit dat handbal bij nagenoeg alle teamleden in de genen zit omdat hun vaders en/of moeders ook op redelijk tot hoog niveau bij Tachos speelden, helpt natuurlijk ook mee. Zo is Erwin Buijs de vader van speelster Sophie Buijs.

Hij is assistent-trainer bij het eredivisiemannenteam en ook trainer/coach van de C1. De 48-jarige Waalwijker constateert dat zijn ploeg bestaat uit pure winnaars: ,,Ze zijn ook heel leergierig. We zitten nu al bij de beste acht van Nederland. Dat is een topprestatie. Elke plek die we nu hoger eindigen op het NK is pure winst."