Topman Krein Bons zwaait na 26 jaar af bij grote liefde vanHaren:‘Ik ben geen wonderdokter’

Het kan vreemd lopen. Krein Bons had de schoenenbranche eigenlijk wel gezien. Maar toen het Waalwijkse bedrijf vanHaren bij hem aanklopte, ging hij toch overstag. ,,Ik zou een paar jaar blijven, zo nam ik me zelf voor", blikt Bons terug. ,,Het is iets langer geworden.” Bons is nu één van de langst zittende ceo's in Nederland. Ruim 26 jaar hield hij het vol, maar zet er nu per 1 juli echt een punt achter.