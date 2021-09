Topmenner Martien Verboord kan het weten: ‘Paard moet de wow-factor hebben’

Als je slechts een blik werpt op de foto denk je dat er maar één paard de menwagen trekt. Maar bekijk je het plaatje wat langer, dan vallen kleine details op: er zijn toch twee staarten, twee hoofden. De foto zegt dus alles over de status van de man die op de bok zit, Martien Verboord.

De 69-jarige menner heeft het vermogen om twee tuigpaarden nagenoeg synchroon met elkaar op te laten lopen. En dat bewijst het kiekje, met een air dat een beetje hooghartig aandoet. 'Wie doet ons wat, wij zijn de beste', lijken de ruinen Jonkheer en El Nino te willen zeggen. Geen grootspraak, zo bleek onlangs tijdens de Nederlandse Kampioenschappen Meerspannen. Verboord pakte de eerste plaats.

Zes dagen trainen

Dat is geen toeval. De Vlijmenaar is in dit wereldje, dat vooral tot Nederland is beperkt, behangen met goud en zilver. Hij heeft er ook de mentaliteit voor. ,,Ik doe er alles voor om te winnen. Competitie zit in mijn karakter. Dat eis ik ook van mijn paarden.” Dus traint de voormalige ondernemer in de carrosseriebouw zes dagen in de week met zijn 'gouden' span, en met de eventuele opvolgers.

Eventueel, want presteren is geen optelsom van een talentvolle rijder die zijn paarden goed weet te kneden. De eerste stap is overigens niet zo moeilijk. ,,Ik koop veulens, vooral hengsten uit goede stammen. Die gaan naar de opfok in Friesland. Daar lopen ze in een kudde, die voedt de paarden op. Daar begint de eerste selectie. Tijdens die twee jaar in Friesland ontstaat er in zo'n kudde een hiërarchie. De paarden die zich het meeste laten gelden zijn als tuigpaard het interessantst. Dat is lang niet altijd jouw paard.”

Waarom moet je juist die paarden hebben die het in de kudde voor het zeggen hebben? ,,Bij concoursen draait het om de performance. Dat het paard een wow-factor heeft als die in het front voor de jury presenteert. En bij het rijden moet-ie net zoals in een kudde een arrogantie vertonen om de rest van de paarden -we komen allemaal tegelijk in de ring- te willen domineren."

Longeren

Heeft de hengst de préséance die Verboord voor ogen heeft, dan komt het edele dier naar zijn stal. Dan begint het eigenlijke werk: het tuigen. ,,Het begint met longeren, eindeloos rondje maken in de bak. Om aan elkaar te wennen. Uiteindelijk moet je een klik voelen, dat het paard heel graag voor jou wil werken en er plezier in heeft. Een paard laat dan ook toe dat je met 'm aan de slag gaat, zoals het hoog optillen van de benen om sierlijk te lopen."

Band moet er zijn

Soms voelt Verboord, een boerenzoon die naar eigen zeggen eerder op een paard dan op een fiets zat, die band niet. ,,Heeft met het karakter te maken. Dan houdt het op, een paard kun je niet dwingen. Dan verkoop ik hem aan een handelaar.”

Volledig scherm Martien Verboord © prive Twee paarden nagenoeg synchroon laten lopen, dat is een nog grotere uitdaging. Als dat lukt, zoals met Jonkheer en El Nino, levert dat fantastische prestaties op: al een paar jaar staat Verboord zowel met de twee- als de eenspannen op de hoogste tree van het ereschavot. ,,Mijn paarden stralen kracht uit, willen showen. Tegelijkertijd is het topsport. Binnen tien minuten moeten ze alles geven wat ze hebben. Mentaal is dat zwaar, ook voor mij.”

Jonkheer en El Nino is letterlijk en figuurlijk een gouden koppel. Je zou denken: dat koester je jarenlang. Maar dat is niet het geval. ,,Ik werk ze naar de top toe. Daarna verkoop ik ze. Meestal gaan ze internationaal. Italië, de Verenigde Staten. Ik doe regelmatig zaken met de Amish.” Deze orthodox protestantse geloofsgemeenschap heeft het moderne leven niet omarmd, maar doet al haar werk met paarden.

Nooit zekerheid

De opvolgers zijn al in Vlijmen gestald. Over een paar jaar moeten zij de jury imponeren. Maar daar gaat nog een lange weg aan vooraf. ,,Als het al zover komt”, zegt Verboord. ,,Zekerheid heb je nooit. Daardoor blijft mennen na 55 jaar nog altijd een uitdaging."