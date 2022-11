Torenstraat Drunen is zeker onveilig, maar aanpak krijgt geen voorrang

Blunders van AZ-doel­man helpen RKC aan spectacu­lai­re zege

RKC had er een blunder van AZ-doelman Hobie Verhulst voor nodig om terug in de wedstrijd te komen, maar dat mocht de pret van de Waalwijkers niet drukken. De feestvreugde in het Mandemakers Stadion bereikte helemaal grote hoogte na twee doelpunten van invaller Zakaria Bakkali in de slotfase: 3-1.

6 november