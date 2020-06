Touringcarbranche schreeuwt om duidelijkheid

Met zijn dertigen naar de bios ... het is een begin

8 juni Sinds deze week mogen de bioscopen weer opstarten, maar met maximaal dertig man in de zaal is dat een aparte ervaring. Laban Duijnhouwer, eigenaar van servicebioscoop Hollywoud in Almkerk, is allang blij dat hij weer in business is. Als bezoeker moet je ook effe wennen.