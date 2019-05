Tractor belandt op zijn kant in Almkerk

RKC doet niet onder voor Go Ahead Eagles, maar pijntjes breken de ploeg op

6:35 Met een 0-0 gelijkspel in de bagage reist RKC dinsdag naar Deventer, waar een ticket voor de eredivisie is te vergeven. In het eerste duel waren de Waalwijkers beter, al oogden ze vermoeider dan Go Ahead Eagles.