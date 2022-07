Tractor brandt uit op veld in Uitwijk

Gebied rond Caleido­scoop op de schop, in strijd tegen overlast en hitte­stress

VLIJMEN - Het terrein direct rond multifunctioneel gebouw Caleidoscoop in Vlijmen anders inrichten, dat zou best eens kunnen helpen om de overlast daar terug te dringen. Zeker in combinatie met meer groen en snelheidsremmers.

16 juli