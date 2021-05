Traditie lijkt uitgebreid naar Pinksteren: groep mensen kijkt toe hoe sloopauto uitbrandt op beruchte kruising in Veen

Eindexa­mens ... zijn ze er klaar voor? Onze schooldi­rec­teu­ren denken van wel

17 mei Er zijn best wat zorgen over het centraal schriftelijk examen 2021. Zit al die kennis wel tussen de oren? In de Langstraat hebben de schooldirecties goede hoop. Aan de andere kant, wat is de impact van die rare coronajaren op die jonge breinen?