Traditie of niet: Willemijn van Hees hakt knoop door, dit jaar géén carbidschieten in Heusden

Kritiek op te weinig optreden tegen carbid­schie­ten in Drunen

25 januari VLIJMEN/DRUNEN - De jaarwisseling in Heusden mag dan rustig zijn verlopen, niet iedereen blijkt even tevreden over de manier waarop is opgetreden tegen het schieten met carbid op tijden dat dat niet mocht. Of beter gezegd, tegen het soms niet-optreden tegen het carbidschieten.