Trailers vol goederen ingezameld voor Oekraïne: ‘Voor iedere Oekraïner een arm om de schouder’

Keukenrollen, toiletpapier, luiers, babyvoeding, paracetamol, soepblikken, dekbedden. Het komt deze zaterdagmorgen allemaal tevoorschijn uit de auto van Dikkie Bouman, die wordt gelost op het kerkpleintje aan Hoek in Meeuwen. Daar liggen tal van dozen, allemaal bestemd voor Oekraïne. ,,Een gedeelte heb ik zelf gekocht”, zegt de Wijk en Aalburgse. ,,En de rest heb ik gekregen. Ik heb in eigen kring een rondje gemaakt, iedereen deed mee.” Het voelt goed om dit te doen, zegt Dikkie. ,,Tegelijkertijd is het triest. Oorlog in Europa, dat verwacht je toch niet? Het einde is nog niet in zicht. Ik hoop en bid dat we veilig blijven.”