Transgender Jo-enny uit Dussen trouwt met papa’s zegen: ‘De cirkel is rond’

LIVE | RKC in eerste thuisduel met dezelfde elf als tegen VVV

13:31 In het seizoen 2013 - 2014 was het Mandemakers Stadion voor het laatst het toneel van een eredivisieduel. Op deze zondagmiddag is het eindelijk weer zover voor de Waalwijkers. De laatste zege van RKC op AZ dateert van 2013, het werd toen 2-1 door twee treffers van Mart Lieder. Hoe brengt de promovendus het er vandaag van af? Mis niets in ons liveblog.