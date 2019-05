Transgender Jo enny Vosman uit Dussen wil anderen helpen: ‘Er is nog veel discriminatie en onbegrip’

Zijkant valt van auto na harde botsing tegen boom in Almkerk, bestuurder raakt zwaarge­wond

18 mei ALMKERK - Een bestuurder is zaterdagavond zwaargewond geraakt toen hij tegen een boom reed op de Woudrichemseweg in Almkerk. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, van de auto is nog weinig over.