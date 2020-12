‘Transparant’ maakt zich zorgen over asbest op voormalig Lips-terrein

DRUNEN - Is de sanering van het asbest dat in de gebouwen op het voormalige Lips-terrein in Drunen zat wel volgens de regels gebeurd? Heusden Transparant maakt zich flinke zorgen. De partij is bang dat asbest terecht is gekomen in het puingranulaat dat inmiddels over het terrein aan de Lipsstraat is uitgereden.