Trappelen van ongeduld om op het schoolplein te leren rekenen

OUDHEUSDEN - Rekenen buiten op het schoolplein? Taal leren in een estafette in de buitenlucht? Dat is voor de leerlingen van de Dromenvanger bijna dagelijkse kost. Deze dinsdag waren ze nog wat langer buiten tijdens de Nationale Buitenlesdag. Voor deze basisschool is dat niet nieuw. Integendeel, op de speelplaats rekenen en taal oefenen is in het onderwijs structureel geïntegreerd. “Je zet de hersenen op een andere manier aan het werk.”

Hoeveel is acht keer zes, vraagt Berkay aan zijn klasgenootje Isa. Die denkt na, wiebelt daarbij van zijn ene op zijn andere been en de ogen gericht op tien tegels op de speelplaats, elk met een eigen cijfer. Waar moet hij zijn voeten neerzetten? Uiteindelijk schiet het hem te binnen, de vier en de acht.

Tafels oefenen, de oudere generatie denkt wellicht terug aan klassikaal opdreunen van de getallenrijen. Gebeurt nog zelden, nu worden rijtjes in een werkschrift opgediend om deze essentiële rekenvaardigheid onder de knie te krijgen. Maar daarbij tegels op het schoolplein gebruiken, dat is toch een behoorlijk nieuw fenomeen. Vandaag gebeurt dat bij de Dromenvanger, een basisschool in Oudheusden.

Bewegen

Dit doen ze in het kader van de Nationale Buitenlesdag. Want, zo redeneren Jantje Beton en IVN Natuureducatie, buiten leren is ook bewegen. En dat is weer goed voor de fysieke en mentale gezondheid van kinderen. Dus spelen de kleuters een getallenbingo. Gaan ze met hun kaart, waarop handen met verschillende opgestoken vingers staan, op hun speelplaats op zoek naar de bijbehorende cijfers.

Groep vijf speelt estafette. Rennen naar de muur, weer terug, daarna een samengesteld woord opschrijven met je de eerste letter van je naam. Luciano krijt luchtballon op een tegel. Ook SamenRKC is present. Geen rekenen, geen taal, maar om lekker met een bal je uit te leven.

Structureel

De Dromenvanger doet al járen mee met deze Nationale Buitenlesdag. Sterker nog: het buiten in de weer zijn met taal en rekenen is structureel ingebed in het onderwijs. ,,Bijna elke dag gaan we even de klas uit”, zegt Michelle Schreuder, leerkracht van groep vijf. ,,De kinderen hebben maar een kwartier pauze, tussen de middag een halfuur. Die boog moet wel heel lang gespannen zijn. Dus bouwen we er structureel een stukje buitenles in, voor een paar minuten. Ze kunnen zich helemaal uitleven, dat zet ook de hersenen op een andere manier aan het werk. Tegelijkertijd zijn ze met de stof bezig van die dag.”

Quote Als ik zeg dat we buiten gaan rekenen, staan ze bij de deur te trappelen. Michelle Schreuder, Lerares

Eenmaal terug in de klas, komen de tafeltjes toch weer terug. En met taal gaan ze aan de slag met onzuiver klinkers: ieuw, eeuw, eu, ui. Buiten geoefend, ook in een estafette.

Muisstil

Er valt nóg iets op: eenmaal weer binnen is het een mum van tijd muisstil. Zitten de kinderen gebogen over hun werkboeken, je hoort bijna de hersenen kraken. Schreuders: ,,Ze hebben zich even helemaal kunnen ontladen, kunnen ze weer de focus op hun werk leggen.” Lachend: “Als ik zeg dat we buiten gaan rekenen, staan ze bij de deur te trappelen.”

Vorig jaar regende het op deze speciale dag, vandaag is het nogal fris. Voor een buitenlesdag is dat niet echt ideaal, al maakt de Dromenvanger dus niet echt uit. ,,Misschien”, denkt Marit van Son, leerkracht van groep één en twee, “is het beter om het wat later in het jaar te plannen.”