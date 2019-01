Trekpontje Bakkerskil tijdelijk uit de vaart

Besluit over woning ouders Van Gelder laat op zich wachten: ‘Het is een ingrijpen­de beslissing’

15:54 WAALWIJK - Het duurt nog enkele weken voordat duidelijk is of de woning van de ouders van Yuri van Gelder op slot moet of niet. Vorige week werd in de woning in Waalwijk hennep gevonden.