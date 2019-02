Trekpontje in Biesbosch weer in de vaart

Spanning stijgt: Waalwijk in de race voor Muziek­feest op het Plein

9:02 WAALWIJK - Waalwijk is in de race voor het grote evenement Sterren Muziekfeest op het Plein. Omroep AvroTros maakt binnenkort bekend in welke plaats het jaarlijkse festival wordt gehouden. Veel gemeenten zien het evenement met bekende Nederlandse artiesten graag komen. Niet alleen brengt het heel veel volk op de been, ook levert het de nodige publiciteit en reclame op. Het evenement wordt uitgebreid op tv uitgezonden.