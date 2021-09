Tributeband U2PIA brengt voor laatste keer eerbetoon aan U2

We zijn nu anderhalf jaar verder. Is er nog wat veranderd? ,,Ik heb de tijd gehad om uit te zoeken in hoeverre er nog iets aan te doen viel”, zegt de 57-jarige Drunense leadzanger. ,,Zo zijn in het ziekenhuis mijn stembanden onderzocht. Wat blijkt is dat ik bij de hoge tonen te veel lucht meeneem. Ik heb ook nog wat geprobeerd met logopedie. Maar verbeteren deed het niet. Dus moet je je knopen tellen.”

Even slikken

Anderhalf jaar is er alleen maar thuis gezongen of gespeeld. Toen ze eindelijk weer in De Voorste Venne bij elkaar kwamen, was dat even slikken. ,,Ja, er zijn we wat tranen gelaten. Dat is ook geen wonder, de muziek verbindt ons.” En het spelen zelf? ,,In het begin wat roestig, natuurlijk. Maar dat werd allengs beter. We kennen elkaar al zó lang. En de muziek van U2 kunnen we dromen.”