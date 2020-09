Truck door de vangrail op de A27, snelweg dicht richting Utrecht

Toilet is in coronatijd nog lastiger te vinden: Lijst IJpelaar wil snelle oplossing

16 september WAALWIJK - De roep om extra openbare toiletten in Waalwijk klinkt in coronatijd nog luider. Om aan de strenge regels te voldoen, hebben diverse bedrijven in het centrum hun toiletten (tijdelijk) gesluiten voor openbaar gebruik. Wie hoge nood heeft, moet dus nog harder zoeken. Het is voor Lijst IJpelaar reden om weer aan de bel te trekken.