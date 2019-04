Truckersdag Vlijmen: ‘een dag om nooit meer te vergeten’

Wietske Muller: van agent in de wijk tot de nieuwe districts­chef

13 april TILBURG - Agenten die waarschuwingsschoten losten in Waalwijk en een reeks overvallen op snackbars in Tilburg. Wietske Muller, de nieuwe districtschef van de politie in de regio's Tilburg en Waalwijk, kent een pittige start.