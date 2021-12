Truus zat 77 jaar geleden drie maanden in een schuilkelder: nooit keerde ze terug, tot enkele weken geleden

Carbid­schie­ten rond jaarwisse­ling in Heusden ook dit jaar in de ban

VLIJMEN - Discussie over carbidschieten rond de jaarwisseling in Heusden is een jaarlijks terugkerend ritueel aan het worden. Burgemeester Willemijn van Hees laat weten dat wat haar betreft dezelfde regels gaan gelden als vorig jaar: een verbod op zowel oudjaarsdag als nieuwjaarsdag.

