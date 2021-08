Tuin achter zorghuis Park Vossenberg krijgt vorm: landschapspark straks open voor iedereen

KAATSHEUVEL - Wandelen, tuinieren, vissen, een praatje maken. Het kan straks allemaal in het nieuwe landschapspark achter Park Vossenberg, het nieuwe zorgcentrum in Kaatsheuvel. Twee jaar geleden werd de ronde volkstuin al aangelegd, nu krijgt de rest van het park ook vorm.

De geasfalteerde paden zijn ingestrooid met geel grind, de toekomstige vijsvijver lig er ook al. ,,De grond is ingezaaid met gras en in het najaar worden er nog boompjes en bosschages geplant", zegt Leon van Roessel, directeur van TTO Sloop en Infra, dat de klus klaart.

Open voor iedereen

Het park is straks open voor iedereen. ,,De volkstuin is voor particulieren van buitenaf. In de binnenste cirkel hebben we een pluktuin gemaakt voor de bewoners van Park Vossenberg.” Zo kunnen bewoners en omwonenden elkaar ontmoeten, een praatje maken. Ook kinderen zijn straks welkom, weet Van Roessel. ,,Er komt nog een waterspeelplaats met een ouderwetse dorpspomp.”

Vissen

In de vijver zwemmen nu nog geen vissen. Op dit moment doet de plas alleen nog dienst als bergingsvijver. ,,Het water van de daken en de bestrating loopt naar de vijver toe", zegt Van Roessel. ,,Maar straks komen er zeker ook vissen in. De vissteiger is al gemaakt.”

Park Vossenberg is een langdurig project. Het nieuwe zorghuis is achter het oude gebouwd. De oude Vossenberg dat sinds eind vorig jaar leegstaat, wordt dit najaar gesloopt. Woningcorporatie Casade zal er vervolgens woningen gaan bouwen: 50 tot 70 sociale huurwoningen plus 12 luxe woningen voor de kapel.

De waterplas in het park doet nu nog alleen dienst als bergingsvijver. Straks komen er ook vissen in. De houten vissteiger (midden foto) is al geplaatst.

Naast de kapel (oranje dak) is het nieuwe verzorgingshuis Park Vossenberg gebouwd. Het oude verzorgingshuis dat er nu nog voor staat en het complex vanaf de Antoniusstraat aan het zicht onttrekt, wordt dit najaar gesloopt.