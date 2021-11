Tuin Roze Kasteel blijft niet zoals die ooit was. Heusden maakt vast wat keuzes

DRUNEN - In de tuin die direct grenst aan kasteel d’Oultremont op Landgoed Steenenburg in Drunen, mag straks gebouwd worden. Heusden zet alvast wat lijnen uit, ook als het gaat om het andere deel van de tuin, waar het meer om groen draait.

De kasteeltuin die direct grenst aan het voormalige Roze Kasteel van het Land van Ooit krijgt van de gemeente de naam ‘levendige Nutstuin'. De bedoeling is dat daar in de toekomst altijd wel wat reuring is, zoals staat omschreven in het Masterplan Kasteel Steenenburg.

Horeca

Reuring wil zeggen dat bezoekers hier wat kunnen eten en drinken. Dat zal met name moeten gebeuren in de serre die mogelijk óf strak tegen het kasteel wordt aangebouwd, óf op zeer korte afstand. Dat laatste heeft als voordeel dat de contouren van het kasteel goed zichtbaar blijven. Verder is in de ‘levendige Nutstuin’ plaats voor bijvoorbeeld sport en spel, of het verbouwen van groente en fruit.

Jan Kelders sr., die het gerestaureerde kasteel vrijwel zeker gaat kopen van de gemeente, is in gesprek om in de tuin een gebouw neer te zetten voor een woonproject van een zorginstelling uit de gemeente Heusden. Het gaat daarbij om een kleine vijfentwintig jongeren van boven de achttien, met veelal een verstandelijke beperking. De bedoeling is dat de jongeren een rol krijgen binnen de horeca in het kasteel, naast andere mogelijkheden voor dagbesteding op het landgoed. Heusden geeft nu in het Masterplan aan waar zo’n gebouw eventueel zou kunnen komen en wat de afmetingen kunnen zijn.

Belevingstuin

Meer aan de noordkant van het kasteel ligt de ‘Belevingstuin’. Daar draait het om historisch groen maar zijn ook routes voorzien die het verhaal van kasteel Steenenburg/ kasteel d’Oultremont vertellen. Daarbij kunnen ook ‘historische elementen’ die nu nog verstopt zijn of inmiddels onder de grond liggen, duidelijker in beeld worden gebracht.

Jan Kelders sr. koopt in principe kasteel d’Oultremont op Landgoed Steenenburg van de gemeente en wil er een lunchroom met café in maken, plus vergaderruimten. Kelders wordt ook eigenaar van de noordkant van het landgoed, waar MS Centrum Steenenburg gaat verrijzen. Het kasteel staat in het zogeheten middengebied, waar Kelders via een ontwikkelaar ook vijftig patiowoningen en 120 (zorg)appartementen laat bouwen. Aan de zuidkant van het landgoed komen 56 luxe woningen.

Heusden heeft de buitenkant van het kasteel laten restaureren, voor 1,4 miljoen euro. Kelders sr. gaat de binnenkant verbouwen. Hij is daarover in overleg met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), aangezien het kasteel een Rijksmonument is.