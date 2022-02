Tuinbouwweg moet breder en veiliger om auto's weg te houden uit woonwijken Vlijmen

In de tuin van Patries staat een kast vol boodschap­pen: ‘Wie dat nodig heeft mag gewoon pakken’

KAATSHEUVEL - Pasta, maandverband, sinaasappelen, een pot chili con carne. De foodsharingkast in de voortuin van Patries Diepbrink aan de Potgieterstraat in Kaatsheuvel is tot de nok toe gevuld. Iedereen die dat nodig heeft, mag eruit pakken wat hij wil. En dat is hard nodig, zo blijkt al na een week. ,,Er is veel meer armoede dan je denkt.”

18 februari