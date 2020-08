Tuinders en groenten uit alle windstreken in Oudheusdense volkstuin

OUDHEUSDEN - Je zou het niet meteen verwachten achter de poorten van het volkstuinencomplex in Oudheusden, maar de tuinders van de 137 percelen tellende volkstuin komen oorspronkelijk lang niet allemaal uit de omgeving van Heusden. Hobbyisten met roots in India en Rusland en kruidenkwekers uit Turkije en Polen schoffelen en harken samen in hun moestuintjes. Dan blijkt samen tuinieren de integratie uitstekend te bevorderen.

Het is druk deze zaterdagochtend in het volkstuinencomplex. Altijd moet er geplant, gewied, gespit en vooral geoogst worden door de tuinders uit de omgeving van Heusden. Na de verplaatsing van de tuinen van de vervallen Heusdense wallen naar de Herptseweg in Oudheusden kreeg het tuinencomplex langzaam een internationaal karakter. Geleidelijk aan zijn er liefhebbers met een Turkse, Servische, Poolse, Indiase, Sri Lancaanse, Oekraïense, Portugese, Afghaanse, Arabische, Russische, Eritrese achtergrond bijgekomen.

Baklava

,,Ik ben bijna dagelijks samen met mijn vrouw Nurday in de moestuin te vinden. Mijn zwager en mijn moeder hebben een perceel naast mijn tuin", zegt Akgün Büijük. Hij woont inmiddels 32 jaar in Heusden, heeft wortels in Istanbul. ,,De communicatie met mensen van andere culturele achtergronden is hier fantastisch. Vaak drinken we samen op het tuinterras of in het schuurtje thee en eten er zoetigheid zoals Baklava bij. Bij het warme weer zoeken we verkoeling onder de fruitbomen." In zijn tuin kweekt hij typisch Turkse gewassen. Courgettes voor de bloemen, speciale pepers, lichtgroene paprika's, vijgen, aubergines en verschillende kruiden.

Quote Vaak drinken we samen op het tuinterras of in het schuurtje thee en eten er zoetigheid zoals Baklava bij Akgün Büijük

Imker

Zijn collega Ismail Uzun kan zijn passie als imker in zijn volkstuin helemaal uitleven. "Ik heb hier vier bijenkasten, goed voor driehonderd kilo honing. Het gemoedelijke internationale karakter van de tuin spreekt me aan. Veel mensen met een buitenlandse achtergrond komen van het platteland. Daarom is een volkstuin ons niet vreemd.”

Uzun kwam in 1968 met zijn gezin met negen kinderen naar Vlijmen. ,,Mijn vader werkte bij LIPS in Drunen. Andere buitenlandse werknemers werkten bij Jonker Fris of op de scheepswerf Verolme. Ik ben in Vlijmen naar school gegaan en voel me in Nederland helemaal thuis.”

Liefde

Een van de nieuwste nieuwkomers in de volkstuin is Frank Dias uit India. Vanuit Goa toog hij vier jaar geleden naar de vesting. Voor de liefde. Nu verzorgt hij vol overgave zijn tuin met bloemen, fruit en groente. Fraai zijn de grote vogelverschrikkers, die zijn tuin een extra uitstraling geven. "Ik heb er al leuke contacten door gekregen", zegt Dias, die in de geboren en getogen Heusdenaar Fedde Blinksma een zielsverwant heeft gevonden. "We hebben goede contacten met Frank en helpen waar mogelijk", zegt Blinksma.

Quote Door de volkstui­nen heb ik al leuke contacten gekregen Frank Dias

Voor Nuri Yazici uit Drunen is de volkstuin door de corona een uitkomst. ,,Hier is frisse lucht. Je kunt afstand houden en het geeft je afleiding. In deze tuin breng ik ook mijn vakantie door. Door de corona ga ik niet naar Turkije", zegt Yazici, die er na veel kletsen met een van zijn buren bijna een nieuwe hobby bij heeft gekregen. "Ik wil Imker worden. Ja, dan moet je af en toe wat bijensteken op de koop toe nemen. Dat is niet altijd te voorkomen. Een imker moet geen watje zijn". Ik ben nu hier in de moestuin in de leer. En ik knutsel aan mijn tuinhuisje. Dat is nog best een uitdaging."

Schaars

Dat alle hobbyisten een eigen plekje hebben in de moestuin is niet zo vanzelfsprekend. De lapjes grond zijn enorm populair, zeggen Yuka Groenenberg en Ilona Bergakker van de Volkstuinenvereniging. ,,We merken dat er steeds meer jongere mensen belangstelling hebben voor een volkstuin. We hebben zelfs sinds jaren een wachtlijst", zegt Groenenberg.

Volledig scherm Volkstuin Oudheusden © Hans Van Den Eeden