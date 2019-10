Tuinders in Rijswijk schrikken van verhuisverzoek: ‘We willen niet vertrekken’

Uit Vlijmen gestolen frietkar mogelijk gespot in Hengelo, maar of dat goed nieuws is ...

14 oktober VLIJMEN Honderden reacties krijgt de familie Kivits uit Vlijmen op hun oproep om uit te kijken naar de frietwagen van Daisy en Kenneth Kivits, die afgelopen weekend werd gestolen aan de deken van Baarstraat in Vlijmen. ,,Het probleem is dat heel veel mensen ‘m overal in Nederland zien rondrijden”, zegt vader Jan Kivits. ,,Onze oproep is al tweeduizend keer gedeeld.”