Turbulente relatie eindigt met auto tegen de boom: ‘Poging tot doodslag op ex’

‘Als jong manneke kampeerde ik hier al'. Nieuwe beheerder voor De Mosterdpot in Woudrichem

4 april WOUDRICHEM - Het is nog stil op De Mosterdpot, de camping aan de rand van de vesting Woudrichem. Maar nu het kampeerseizoen per 1 april officieel open is, komt daar ongetwijfeld verandering in. Een nieuw seizoen betekent ook de start van de nieuwe beheerder, Jef Teulings uit Vught.