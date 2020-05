Turners kunnen ook weer bewegen, maar dan wel buiten

WIJK EN AALBURG - Vrolijke gezichten bij Willen Is Kunnen. Ze kunnen weer oefenen. Niet in de zaal maar buiten op de oefenstroken van het voetbalveld.

De turners en -sters van gymvereniging Willen Is Kunnen (WIK) zijn blij dat ze hun sport eindelijk weer kunnen omarmen. Op de velden van voetbalclub NOAD'32 mogen ze na zes weken 'niks doen' hun talenten tonen.

,,Ze hebben de sport echt gemist en ze misten ook hun vriendjes en hun vriendinnetjes. Iedereen is blij aan de slag te kunnen. Blij elkaar weer te zien", vertelt WIK-voorzitter Jojanneke van Dalen.

Gymzaal blijft dicht

De deuren van Sporthal d'Alburcht en de gymzaal aan de Tulpstraat blijven voor de 175 leden voorlopig tot 1 september gesloten. ,,Wij zijn NOAD heel dankbaar voor hun medewerking. Het is een mooi alternatief." Alleen de grote turntoestellen zijn taboe. ,,Dat mag verzekeringstechnisch niet. Die staan binnen verankerd en dat kan hier niet", vervolgt Van Dalen.

Vier avonden per week zijn nu de gymnasten op Het Korenzand te vinden. Het enthousiasme is groot, blijkt deze avond uit de oefeningen. ,,Na zoveel weken loopt de spierkracht en de spanning op de spieren enorm terug. Sommigen konden nog wel online oefenen maar dat was het ook", vult collega-bestuurder Goof van Rijswijk aan.

Volledig scherm Sportschool in de buitenlucht © Marry Bouman

Krachtoefeningen

De trainers David van der Hoeven en Quin Platje hebben de jongens van 6 tot 10 jaar onder hun hoede. ,,We proberen wat krachtoefeningen te doen", wijst David naar zijn pupillen die net bezig zijn zich op te drukken. ,,Het is leuk hier maar. Lekker in de buitenlucht maar ik mis wel de toestellen", vertelt de jeugdige Jens Bax. De mannekes dartelen gelijk jonge kalfjes die voor het eerst in de wei staan.

In een andere hoek zijn de meisjes onder leiding van de trainsters Angela Hartman en Amke Vlastuin bezig op een grondbalk. Ze doen er spanningsoefeningen. Isa den Boer moet aan de anderhalve meter lange balk wennen. ,,In de sporthal oefen ik op een langere balk. De toplaag van de balk in de zaal is ook zachter", zegt ze. ,,En binnen oefenen is toch leuker. Je hebt daar meer toestellen."