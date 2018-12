Tussen de doelpalen, daar gedijt Nikki (15) het best. ‘Genieten in Oranje’

Waalwijk wil af van ‘afvalzak­ken­rou­te’ in centrum

11:20 WAALWIJK - Waalwijk wil af van de ‘afvalzakkenroute’ in het centrum van de stad. Een groep bewoners mag haar restafval nu nog in zakken aanbieden, met alle nadelen van dien. De zakken gaan soms kapot, het leidt tot zwerfafval in het centrum en anderen zetten hun afval er ook illegaal bij. Wie niet over een afvalcontainer beschikt, moet per 1 januari zijn afval naar een ondergrondse container brengen.