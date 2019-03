Tussen de postreuzen voelt kleine broertje vanESPO zich prima

Heldhafti­ge vader sprong tussenbei­de bij overval op gezin in Waalwijk: 'Zijn kinderen kunnen het moeilijk vergeten’

11:34 WAALWIJK - Het gezin dat in december vorig jaar bruut werd overvallen in hun woning in Waalwijk, ondervindt daar nog iedere dag flink de gevolgen van. Vooral de kinderen kunnen de ernstige mishandeling van hun vader maar moeilijk vergeten, zo meldde de politie dinsdagavond in Opsporing Verzocht. Naar de twee overvallers wordt nog altijd hevig gezocht.