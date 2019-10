Twaalf dronken meiden (14 tot 17) op weg naar feest in Den Bosch, bus Arriva zit vol braaksel

Heusden schiet Voorste Venne opnieuw te hulp; in december 'definitief’ besluit

9:37 DRUNEN - Heusden komt niet zomaar opnieuw met extra geld over de brug om de financiële problemen bij De Voorste Venne in Drunen op te lossen. Voorlopig springt de gemeente bij tot het einde van het jaar, onder meer door voor de tweede keer de betaling van de huur op te schorten. In december moet duidelijk zijn welke kant het opgaat met De Voorste Venne.