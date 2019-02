Twaalf huurappartementen in voormalig Aalburgloket

Ook bibliothe­ken Vlijmen en Oudheusden krijgen een speel-o-theek

4 februari DRUNEN Speel-o-theek Drunen Bibliotheek Heusden gaan nauw samenwerken. De bedoeling is dat in het derde kwartaal van dit jaar mensen in de biebvestigingen in Vlijmen en Oudheusden speelgoed kunnen lenen. Bij de bibliotheek in Drunen zit al een vestiging van de speel-o-theek. De uitleningen gaan voortaan lopen via de bibliotheek.