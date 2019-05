Twee auto's botsen op A59 bij Drunen

Wat missen afzwaaien­de eindexamen­klan­ten van het d’Oultremont?: ‘De Aldi, maar ook de mensen hoor ...’

19:04 Ze gaan slagen ... als het goed is tenminste. De wijde wereld wacht ... of een tussenjaar. Wat gaan deze vier havoklanten van het d’Oultremont het meeste missen? Of juist niet?