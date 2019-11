Twee auto's botsen op N283 bij Wijk en Aalburg, een gewonde

Orgel Vlijmen 50 jaar: ‘Is net zo belangrijk als dominee’

17 november VLIJMEN - Het orgel dat in de Protestantsekerk in Vlijmen de diensten begeleidt, overleefde de oorlog en kwam daarna in handen van familie Philips. Totdat de familie het muziekinstrument vijftig jaar geleden aan de kerk schonk.