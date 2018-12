Twee auto's in brand op beruchte kruising in Veen, veel mensen op straat

video Grad Damen zit nu even in de vuurwerkbu­si­ness ... da’s een familiedin­ge­tje

8:05 HEESBEEN - Grad Damen (36) is succesvol volkszanger én tatoeëerder, maar nu even niet ... Topdrukte in de vuurwerkzaak van zijn schoonvader, dus ook Grad helpt mee. ,,Ik zou me kapot schamen als ik nou op de bank ging liggen.”