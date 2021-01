Twee auto's in Sprang-Capelle in vlammen opgegaan

Slachtof­fer woningover­val in Werkendam gewond naar ziekenhuis, niks buitge­maakt

9 januari WERKENDAM - Bij een woningoverval aan de Wilgenlaan in Werkendam is een 57-jarige persoon gewond geraakt. Het slachtoffer is mishandeld met een onbekend voorwerp. De politie vermoedt dat er niks is buitgemaakt en doet uitgebreid onderzoek.